Netflix ha condiviso il trailer della sua nuova serie intitolata Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives, in arrivo il 16 marzo sulla piattaforma di streaming.

Il progetto, composto da quattro episodi, si ispira alla storia vera di Sarma Melngailis. La chef che aveva portato al successo il ristorante vegano Pure Food and Wine si è poi innamorata di un uomo che le ha promesso di realizzare tutti i suoi sogni, dichiarando inoltre di dover fare dei test per poter rendere lei e il suo cane immortali. Gli episodi approfondiranno la folle e incredibile storia che ha portato a uno scandalo senza precedenti che ha spinto Melngailis alla fuga.

Il progetto sembra destinato a replicare il successo di Tiger King, prodotto dallo stesso team di Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.

Nelle quattro puntate ci sarà spazio per interviste a Sarma, ai suoi ex dipendenti e alle persone che hanno seguito il caso iniziato dopo il matrimonio con Anthony Strangis. La coppia ha infatti rubato 2 milioni di dollari ed è poi fuggita, rinchiudendosi persino per quaranta giorni in un motel e venendo scoperta solo dopo aver ordinato a domicilio una pizza, “scandalosamente” non vegana. Sarma, inoltre, ha avuto successivamente una relazione con il suo avvocato.

