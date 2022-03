sarà la voce narrante della docuserie in cinque episodi intitolata, in arrivo il 13 aprile su Netflix.

Il progetto è stato prodotto dalla Higher Ground, la casa di produzione di Michelle e Barack Obama che ha stretto un accordo con la piattaforma di streaming che prevede la produzione di nuovi contenuti. In precedenza Michelle Obama, l’ex first lady degli Stati Uniti, era stata coivolta in modo attivo nella realizzazione degli episodi di Waffles + Mochi, progetto destinato ai bambini.

Gli episodi di Our Great National Parks porteranno gli spettatori alla scoperta di Monterey Bay in California, del Tsavo National Park in Kenya, del Gunung Leuser National Park in Indonesia, e della Patagonia cilena.

La docuserie avrà una componente educativa e interattiva, lanciando inoltre una campagna per la produzione della natura in collaborazione con la Wildlife Conservation Society e l’organizzazione Count Us.

La docuserie è prodotta da James Honeyborne (Blude Planet II), in collaborazione con Tonia Davis, Sophie Todd e i coniugi Obama.

