Nicole Kidman ha condiviso un interessante aggiornamento sulla stagione 3 di Big Little Lies durante una conversazione con Reese Witherspoon.

Le due attrici hanno parlato del potenziale ritorno dello show targato HBO, sottolineando che se ne è parlato anche troppo.

Kidman ha sottolineato:

Mi sono entusiasmata. Dobbiamo stare zitte. C’è un’intera cosa sul fatto che non si dovrebbe mai parlare di qualcosa fino a quando la si realizza perché se ne parli allora hai una botta di dopamina ed è come se lo avessi fatto. È uno studio scientifico.

Nicole ha tuttavia rivelato che il lavoro sta procedendo velocemente:

Lian Moriarty sta per finire il libro. Siamo in ottima forma.

L’attrice e Reese, alcuni mesi fa, avevano svelato che stavano parlato costantemente della possibilità di girare una terza stagione della serie. Nicole aveva ammesso, parlando del suo personaggio e di quello affidato a Meryl Streep:

Mia figlia è quella che ha guardato entrambe le stagioni e ha detto: ‘Okay, non c’è dubbio, deve esserci una terza’. Ha detto: ‘Celeste, non sta affrontando la situazione nella seconda stagione, cosa sta facendo? Non riesco a capire il punto di vista di Mary Louise’.