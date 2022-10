Big Mouth: il trailer della stagione 6 svela tante guest star

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 6 di Big Mouth, anticipando alcune delle novità di questi nuovi episodi.

Tra le guest star della nuova stagione ci saranno Adam Levine, Amber Ruffin, Brian Tyree Henry, Ed Helms, Jeff Goldblum, Peter Capaldi e Tyler The Creator.

La serie animata di Nick Kroll tornerà il 28 ottobre, e riprenderà da dove si è conclusa Human Resources, o per lo meno per quanto riguarda Maury e Connie.

Big Mouth è stata già rinnovata per una stagione 7, in arrivo prossimamente. Anche Human Resources, lo spin-off dedicato ai mostri che ha debuttato il mese scorso sulla piattaforma streaming, è stato rinnovato per una stagione 2.

Le due serie sono create dallo stesso team composto da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Kelly Galuska, Jennifer Flackett e Mark Levin, in lingua originale contano un cast di attori e comici eccezionali, tra cui lo stesso Nick Kroll, Maya Rudolph, Randall Park, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Pamela Adlon, Hugh Jackman e Brandon Kyle.

Le cinque stagioni di Big Mouth e la prima stagione di Human Resources sono disponibili su Netflix

Fonte: YouTube