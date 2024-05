L’episodio bandito di Bluey “Dad Baby” è finalmente disponibile per tutti su YouTube.

“Dad Baby” è un episodio della seconda stagione di Bluey che vede Bandit fingere di essere incinto di Bingo, che trascorre la maggior parte dell’episodio nascosto in un marsupio sulla pancia. Disney non ha consentito lo streaming dell’episodio incentrato sulla gravidanza su Disney+, lasciando il DVD come unico modo per guardare “Dad Baby” negli Stati Uniti. La situazione è cambiata mercoledì, quando il canale YouTube ufficiale di Bluey ha caricato l’episodio affinché i fan potessero guardarlo gratuitamente.

L’episodio “Dad Baby” non è ancora disponibile su Disney+ ma i fan ora possono guardare l’episodio nella sua interezza, nonostante i problemi di Disney con la sua messa in onda.

Bluey è stata creata e scritta da Joe Brumm e racconta la storia della cagnolina Bluey che vive con la madre, il padre e la sorellina Bingo. La protagonista usa la sua energia per giocare e si ritrova alle prese con situazioni inaspettate ed esilaranti, coinvolgendo la famiglia e l’intero quartiere nel suo mondo all’insegna del divertimento.

