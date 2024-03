Bob Odenkirk, mentre partecipava al talk show condotto da Jimmy Kimmel, ha parlato della sua esperienza sul set di Breaking Bad, svelando che all’inizio si sentiva quasi come un ospite.

L’interprete di Saul Goodman, avvocato di Walter White e Jesse Pinkman, è stato uno dei protagonisti di una reunion del cast avvenuta durante la trentesima edizione dei SAG Award, quando sul palco sono saliti Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte, Jonathan Banks, e Odenkirk per presentare il riconoscimento della categoria Miglior Cast in una serie drammatica, a dieci anni di distanza dalla loro vittoria.

Bob ha raccontato:

Sono state davvero delle brave persone a includermi perché stavo realmente facendo un’apparizione e mi sentivo come un ospite in loro compagnia. Forse, verso la fine della serie, mi sono sentito maggiormente parte dello show, ma la verità è che hanno definito quello show e tutto quello che lo riguarda, il tono e l’integrità del lavoro ancora prima che io mi presentassi sul set.

Odenkirk ha aggiunto:

Non avevo mai visto la serie, tutti lo sanno. Non avevo mai visto lo show e sono stato assunto per recitarci, ho pensato ‘Questo sarà bello’ e, mentre ero in aereo, ho messo un DVD che mi avevano mandato, guardando tipo 10 minuti, sapevo che era una serie drammatica. Non sono stupido, ma ho pensato: ‘Okay, bene’.