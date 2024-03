Giancarlo Esposito è ritornato a parlare della possibilità di realizzare una serie prequel di Breaking Bad, condividendo la sua idea per un progetto dedicato a Gus Fring.

L’attore, rispondendo alle domande dei fan per un video di British GQ, ha ribadito che vorrebbe raccontare il passato del personaggio.

L’attore ha raccontato:

Sì, mi piacerebbe farlo. La storia a cui ho pensato è che ha fatto parte dell’esercito che ha fatto carriera e avrebbe potuto essere presidente, el jefe, el presidente, persino il ditattore e aver preso il potere. Ma voleva fare qualcosa che non potesse essere controllato dagli altri, e voleva controllare il suo destino. E così se ne è andato per creare una nuova vita per sé stesso in America ed è diventato uno spacciatore di metanfetamine, un uomo di affari.