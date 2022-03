Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 diha mostrato un’evoluzione importante nell’amicizia trae le due attrici hanno condiviso la propria opinione sulla situazione, mentre Netflix ha pubblicato una clip che le vede protagoniste.

Nel video le giovani parlano di come si sentano: Penelope ammette che è abituata a fare da tappezzeria nell’alta società. Eloise, invece, critica Lady Whistledown sostenendo che contribuisce a farla sentire in trappola e facendole pesare ancora di più il confronto con la sorella Daphne, ammettendo che pensa di deludere tutti semplicemente entrando in una stanza. Penelope sottolinea invece il lato positivo di essere invisibile.

Nell’ultimo episodio della stagione, inoltre, Eloise scopre che è proprio l’amica a scrivere con il nome d’arte di Lady Whistledown ed esprime tutta la propria rabbia per il dolore che ha causato alla sua famiglia.

Claudia Jessie, interprete della giovane Bridgerton, ha dichiarato:

Eloise è la persona che vuoi lo scopra. Era uno scontro davvero controllato, non troppo drammatico o fisico come accadrebbe nei reality. Ho amato girare quella scena e sono stata soddisfatta quando l’ho guardata perché è stata scritta così bene. Non abbiamo dovuto sforzarci molto perché è una scena grandiosa e una cosa grandiosa per la storia perché le divide. Spero che ritorneranno amiche e quando, e se, accadrà le renderà più mature come la loro amicizia.

Lei e Nicola Coughlan, al termine dei ciak, si sono abbracciate perché è stato complicato girare la scena essendo amiche nella vita reale. L’interprete di Penelope ha aggiunto:

Quando ho letto per la prima volta lo script ho pianto. Ero così nervosa e volevo rendere giustizia alla storia. Non avrei potuto chiedere una persona migliore con cui girarla perché Claudia è un’attrice fantastica, non riesco a immaginare come sarebbe stata diversa la mia esperienza in Bridgerton se non avessimo recitato insieme.

Nicola ha parlato poi dell’amicizia dei due personaggi dichiarando:

Eloise e Penelope si sono dette delle cose così terribili e solo qualcuno a cui vuoi bene può realmente ferirti in quel modo. Penelope stava realmente cercando di salvare Eloise quando ha scritto quelle cose, ma la cosa peggiore è che ha mentito. La fine di un’amicizia è così orribile, fa male all’anima. Abbiamo certamente provato quel dolore mentre l’abbiamo girata.

