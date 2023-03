Sarah Michelle Gellar ha rivelato quale è il suo episodio preferito della serie Buffy – L’ammazzavampiri.

La protagonista della serie creata da Joss Whedon, ripensando alle sette stagioni dello show, ha spiegato:

The Prom è uno dei miei episodi preferiti di sempre. Non sono andata al ballo scolastico del mio liceo perché sono andata agli Emmy. E The Prom… Le persone parlano sempre di The Body e Hush, e di alcuni degli altri.

Sarah ha aggiunto:

Per me The Prom rappresentava tutto quello di cui parlava Buffy. Si trattava di notarla, lei pensava di essere invisibile, e che loro non sapevano chi era. Ma la vedevano per chi era realmente.

Nella puntata, infatti, i compagni del liceo la premiano per il suo eroismo e per aver protetto tutti gli altri.

Hush, invece, ha introdotto nello show dei villain davvero terrificanti e iconici, mentre The Body mostrava la morte di Joyce (Kristine Sutherland), dando spazio al dolore provato da Buffy e alle conseguenze di un lutto.

Fonte: ScreenRant