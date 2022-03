C’era una volta… ma ora non più: quando esce

È in arrivo su Netflix, la prima serie tv originale musicale prodotta in Spagna, annunciata a novembre del 2020. Una commedia romantica che mescola il fantasy e la musica pop spagnola e latinoamericana.

La serie, creata da Manolo Caro (autore messicano di serie Netflix come La casa de las flores e Qualcuno deve morire), è stata girata nel giugno del 2021, e debutterà sulla piattaforma venerdì 11 marzo 2022. Ancora non sappiamo da quanti episodi è composta la prima stagione.

C’era una volta… ma ora non più: la trama

La trama ufficiale diffusa da Netflix è la seguente:

C’era una volta… ma ora non più racconta la storia di due amanti separati tragicamente che devono ritrovarsi in un’altra vita per spezzare l’incantesimo che attanaglia la loro eccentrica città. L’arrivo di due turisti rischia di far sfumare l’unica possibilità che hanno di rompere il maleficio.

Caro ha spiegato che l’obiettivo della serie è abbattere gli stereotipi su un amore da favola, utilizzando musica e dialoghi per restituire una storia d’amore molto più vicina alla realtà: “È una anti-fiaba, una reinvenzione del modo di pensare della società attuale, che vive di illusioni sulla felicità e su ciò che ci hanno detto dell’amore.”

C’era una volta… ma ora non più: il cast

Protagonisti della serie sono Sebastián Yatra (compositore e cantante colombiano), le cantanti Nia Correia e Mónica Maranillo, Rossy de Palma (nota soprattutto per i film di Pedro Almodóvar), Mariola Fuentes (attrice spagnola), Itziar Castro (attore e cantante spagnolo), Daniela Vega (attrice e cantante lirica cilena), Mariana Treviño (attrice messicana).

Lucas Vidal, produttore e compositore di colonne sonore di film come Fast and Furious 6, The Raven e La fredda luce del giorno, si è occupato della produzione musicale della serie.

Qui sotto potete vedere il video musicale di Erase Una Vez Pero Ya No, canzone ufficiale della serie eseguita dal protagonista Sebastián Yatra:

I poster dei protagonisti

C’era una volta… ma ora non più: le foto dietro le quinte

Ecco infine alcune foto dietro le quinte della serie scattate sul set.

​