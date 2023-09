Durante l’evento Drop01 Netflix ha pubblicato i primi sette minuti di Castlevania Nocturne, in arrivo domani sulla piattaforma streaming.

Come potete vedere qui sopra, si tratta dei primi sette minuti del primo episodio, che vi ricordiamo nuovamente sarà disponibile da domani.

Il protagonista della nuova serie animata è Richter Belmont, il discendente di Sypha e Trevor, al centro della sere originale. Nello spinoff, ambientato in Francia durante la Rivoluzione francese del 1792, apparirà anche Maria Renard. I due personaggi sono al centro del gioco Castlevania: Rondo of Blood e sono apparsi anche in altri tasselli del franchise come Castlevania: Symphony of the Night.

Nel team al lavoro sullo spinoff ci sono Kevin Kolde, il regista Sam Deats, e l’assistente alla regia Adam Deats.

La serie di Castlevania si è conclusa dopo quattro stagioni scritte e prodotte da Warren Ellis. Negli episodi si raccontava la storia di un cacciatore di vampiri chhe cercava di sconfiggere Dracula.

