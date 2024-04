Prime Video ha svelato il trailer della stagione 4 di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il celebre reality thriller Original italiano in arrivo a maggio.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre episodi il 13 maggio. Otto celebri personaggi italiani – l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani – si metteranno alla prova e cercheranno di non farsi catturare da un team di “hunters” esperti. Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità. Celebrity Hunted – Caccia all’uomoS4 è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

La quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni Original italiane Antonia, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Pensati Sexy, No Activity – Niente da segnalare, Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, Gigolò per caso, Elf Me, Il migliore dei mondi, Monterossi – La Serie S2 e S1, AMAZING – FABIO DE LUIGI, Everybody Loves Diamonds, The Bad Guy, Prisma S1, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, LauraPausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie S1 e S2, The Ferragnez: Sanremo special, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club S1 e S2, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1, S2 e S3, e LOL: Chi ride è fuori S1, S2, S3 e S4; le serie pluripremiate The Marvelous Mrs. Maisel e Lizzo’s Watch Out for the Big Girls, la serie satirica sui supereroi The Boys e grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Citadel, Jack Ryan di Tom Clancy, Un matrimonio esplosivo, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio, oltre a contenuti in licenza disponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League fino alla stagione 2026/27. Altri titoli Original italiani già annunciati sono Sul più bello – La serie, oltre ai rinnovi per nuove stagioni di Dinner Club, The Bad Guy, Prisma, Sono Lillo. È stata inoltre annunciata la serie Citadel: Diana, il capitolo italiano dell’universo Citadel.

