Ecco a Voi i Chippendales: trailer, poster e data d’uscita italiana per la serie con Kumail Nanjiani

Disney+ ha annunciato che Ecco a voi i Chippendales, la serie tv con Kumail Nanjiani, sarà disponibile dal prossimo anno in Italia.

La serie, che negli Stati Uniti debutterà a novembre, in Italia arriverà a partire da mercoledì 11 gennaio in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney. Di seguito tutti i dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa ufficiale:

Ecco a voi i Chippendales è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo – senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.



Il cast di Ecco a voi i Chippendales comprende Kumail Nanjiani (The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), Murray Bartlett (The White Lotus), Juliette Lewis (Yellowjackets) e Annaleigh Ashford (American Crime Story) con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair (The Good Lord Bird – La storia di John Brown), Robin de Jesús (tick, tick… BOOM!), Andrew Rannells (Girls5eva) e Spencer Boldman (Cruise), oltre a Nicola Peltz Beckham (Holidate) e Dan Stevens (Gaslit) sempre nel ruolo di guest star.



Robert Siegel e Nanjiani sono gli executive producer insieme a Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver e Rajiv Joseph, che sarà sceneggiatore della serie al fianco di Mehar Sethi. Siegel e Konner sono co-showrunner e Shakman sarà il regista. Jacqui Rivera è co-executive producer mentre Annie Wyman è la co-produttrice.



