Cobra Kai 5: Chozen protagonista della nuova clip

Netflix ha pubblicato una nuova clip di Cobra Kai con protagonista Chozen, in attesa dell’uscita ufficiale della stagione 5 la prossima settimana.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Chozen (Yuji Okomoto) spiega a Daniel (Ralph Macchio) come affrontare le terribili tecniche di Terry Silver. Chozen è infatti arrivato nella Valley per aiutare il Miyagi-Do a sconfiggere una volta per tutte Silver

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix. L’uscita della stagione 5 di Cobra Kai è prevista per il 9 settembre 2022 solo su Netflix.

