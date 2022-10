Connect: guarda il trailer della serie di Takashi Miike

Il regista giapponese Takashi Miike ha realizzato la serie Connect, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto sarà, almeno per ora, disponibile solo in Corea su Disney+ e debutterà nel mese di dicembre dopo il debutto in anteprima alla ventisettesima edizione del Busan International Film Festival.

Nel cast della serie Connect ci sono Jung Hae-in, Go Kyung-pyo, e Kim Hye-ju.

Negli episodi dello show, ispirato all’omonimo webtoon, si racconterà una storia misteriosa che accade quando un uomo viene privato di una parte del suo corpo dai cacciatori di organi, entrando così in connessione con la persona a cui sono stati trapiantati.

Miike aveva in precedenza realizzato per il piccolo schermo un episodio di Masters of Horror che Showtime, nel 2006, aveva deciso di non mandare in onda perché considerato troppo violento. La puntata è stata poi distribuita grazie al dvd dello show. Attualmente non è stata svelata come si svolgerà la distribuzione a livello internazionale degli episodi di Connect e bisognerà attendere ulteriori dettagli.

