La serie di Cuphead: la Baronessa Bon Bon nella nuova clip

Netflix ha pubblicato una nuova clip della stagione 2 di La serie di Cuphead, in arrivo domani sulla piattaforma streaming con protagonista la Baronessa Bon Bon.

Il personaggio è uno dei boss del gioco di Cuphead, ma come ci ha abituato la serie tv, potrebbe avere altri interessi e non essere desiderosa di uccidere i due fratelli.

Nel cast di doppiatori della serie originale ci sono Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei protagonisti, Joe Hanna, Grey DeLisle, Luke Millington-Drake e Wayne Brady.

La stagione 2 de La serie di Cuphead sarà disponibile dal 19 agosto solo su Netflix. Da circa un mese inoltre è disponibile un nuovo DLC per il videogioco intitolato The Delicious Last Course, in cui potrete anche utilizzare Chalice.

