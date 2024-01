HBO ha condiviso il trailer della stagione 12, l’ultima, di Curb Your Enthusiasm, in arrivo il 4 febbraio sugli schermi americani.

Nel video si vede il protagonista alle prese con i suoi amici, come Susie Greene (Susie Essman), la moglie del suo miglior amico e manager Jeff. Tra i personaggi che appaiono nel filmato ci sono anche Cheryl, l’ex moglie di Larry, e il suo nuovo compagno (Ted Danson).

Nel trailer c’è poi spazio anche per Leon, che è interpretato da J.B. Smoove, Richard Lewis, Irma Kostroski (Tracey Ullman), Freddy Funkhouser (ruolo affidato a Vince Vaughn), e Dan Levy.

Dal suo debutto, Curb Your Enthusiasm ha registrato 51 nomination agli Emmy.

HBO ha annunciato nel mese di agosto il rinnovo di Curb Your Enthusiasm per la dodicesima stagione, successivamente confermando che gli episodi concluderanno la storia. Larry David è creatore e protagonista dello show che non ha uno script e in cui il cast e le guest star improvvisano seguendo la narrazione ideata a grandi linee.

