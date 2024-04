In onda su FOX (Sky, canale 112).

The Walking Dead

Nella serata di ieri, sugli schermi di AMC, è stato trasmesso un nuovo sneak peek di Daryl Dixon: The Book of Carol, la stagione 2 dello spinoff di The Walking Dead dedicato alla storia del personaggio interpretato da Norman Reedus.

Nel primo video Daryl sta dando la caccia a Madame Genet, mentre il secondo filmato è una scena con protagonista Melissa McBride, alla ricerca di informazioni su quanto accaduto al suo amico che, in un teaser, descrive come “l’unica famiglia che le è rimasta”.

NEW SNEAK PEEK for Season 2 of #TWDDarylDixon: #TheBookOfCarol! pic.twitter.com/GmOeKaDihu — The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) April 1, 2024

La serie con star Norman Reedus potrà contare sul ritorno di Melissa Benoist, interprete di Carol, nella saga basata sui fumetti di Robert Kirkman.

Nel cast dei nuovi episodi ci saranno anche Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laïka Blanc-Francard, Anne Charrier, Romain Levi, e Adam Nagaitis.

Lo showrunner della serie è David Zabel, mentre tra i produttori ci sono anche Angela Kang, Scott M. Gimple e Greg Nicotero.

Che ne pensate dello sneak peek di Daryl Dixon: The Book of Carol? State attendendo il ritorno dello show?

Potete trovare tutte le informazioni su The Walking Dead nella nostra scheda.

Fonte: AMC