Disney+ ha condiviso online il nuovo trailer della stagione 14 della serie cult Doctor Who, anticipando così qualche dettaglio delle avventure che vivranno il Signore del Tempo interpretato da Ncuti Gatwa e la sua companion Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

I due protagonisti sono così alle prese con mostri, villain di ogni tipo, distruzione, nemici e viaggi nello spazio e nel tempo. Come anticipato dagli autori, inoltre, negli episodi si sveleranno nuovi dettagli relativi alle origini di Ruby.

Per scoprire di più bisognerà attendere il ritorno della serie sugli schermi, previsto per il 10 maggio su Disney+.

Nel cast di guest star figurano Aneurin Barnard (Barkskins) nei panni di “Roger ap Gwilliam,” Anita Dobson come Mrs. Flood, Yasmin Finney come Rose Noble, Michelle Greenidge e Angela Wynter come Carla e Cherry Sunday, Jonathan Groff e Genesis Lynea in ruoli non definiti, Bonnie Langford come Melanie Bush, Jemma Redgrave come Kate Lethbridge-Stewart, Lenny Rush come “Morris” e Indira Varma come la Duchessa.

Ricordiamo che per la stagione 15 il ruolo di companion del Dottore sembra sia stato affidato da Varada Sethu.

Fonte: Disney+

