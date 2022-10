Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sugli schermi della BBC è andato in onda l’episodio The Power of the Doctor in cui è stata mostrata la rigenerazione del Dottore interpretato da Jodie Whittaker in Doctor Who, video che regala ai fan una grande sorpresa.

I video contenuti nella notizia contengono importanti spoiler, non proseguite se non volete anticipazioni!

Nel momento di passaggio di consegne tra le versioni del protagonista non è infatti apparso Ncuti Gatwa, ma David Tennant, il decimo Dottore, come potete vedere nel video presente nell’embed a inizio pagina.

La sua presenza era già stata annunciata per lo speciale dei 60 anni della serie, ma nessuno aveva anticipato che sarebbe stato coinvolto nella rigenerazione.

The Power of the Doctor, episodio speciale realizzato per il centenario della BBC, ha riportato in scena elementi cult tratti da Doctor Who come i Dalek e i Cyberman, celebrandone il passato, il presente e il futuro.

L’attore scozzese appare anche nel trailer del prossimo episodio, che sarà sugli schermi della BBC nel 2023, che regala inoltre alcuni momenti delle scene con Ncuti Gatwa.

Russell T. Davies, che è di nuovo showrunner della serie dopo Chris Chibnall, ha dichiarato che la serie riserva ancora molte sorprese e la strada che condurrà al Quindicesimo Dottore, interpretato da Ncuti, sarà all’insegna di “mistero, orrore, robot, cuccioli, pericolo e divertimento”. Lo sceneggiatore e produttore ha sottolineato:

Come sarà tutto questo collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi daremo un anno per fare delle supposizioni e poi scateneremo l’inferno.

David Tennant sarà presente in almeno tre episodi ideati per festeggiare i 60 anni della serie e in onda a novembre 2023.

Nel trailer si vedono inoltre Catherine Tate e Neil Patrick Harris.

