Doctor Who: la serie potrebbe arrivare su Disney Plus, David Tennant ironizza sugli argomenti trend su Twitter

Walt Disney Co, secondo quanto riportato da Bloomberg, starebbe portando avanti le trattative con la BBC per poter offrire sulla propria piattaforma di streaming a livello internazionale Doctor Who, la serie sci-fi cult britannica.

Per ora un accordo è ancora lontano e non c’è alcuna certezza che verrà raggiunto, tuttavia i fan hanno già iniziato a commentare online questa possibilità.

Nel caso in cui le trattative si concludessero in modo positivo, tuttavia, BBC continuerebbe a trasmettere regolarmente gli episodi e a proporli sul proprio servizio di streaming.

Disney sarebbe interessata all’acquisizione del titolo per ampliare in modo significativo il proprio catalogo.

Il prossimo protagonista della serie sarà l’attore scozzese, nato in Ruanda, Ncuti Gatwa, già star di Sex Education.

Mentre si diffondeva la notizia su Twitter, David Tennant è inoltre stato al centro di una divertente interazione con sua moglie Georgia, dopo la scoperta che il marito era tra i trend sui social media.

Con la consueta ironia che la contraddistingue, l’attrice ha chiesto all’ex Signore del Tempo:

Sei tra i trend di twitter, sei vivo?

David non ha potuto far altre che replicare:

Ca**o. Penso di sì.

Fonte: Bloomberg