Durante il Netflix Geeked Week è stato mostrato il primo teaser trailer di Dragon Age: Absolution, sviluppato in collaborazione con EA e BioWare.

La serie arriverà a dicembre 2022 su Netflix, e sarà ambientata a Tevinter, l’ambientazione del prossimo gioco intitolato Dragon Age: Dreadwolf. Ci sarà un insieme di nuovi personaggi, e potrebbe non essere legata al gioco, o almeno non del tutto. BioWare è nota infatti per collegare i suoi giochi con altri prodotti multimediali, come libri o fumetti.

Ci saranno ovviamente elfi, maghi, cavalieri, Qunari, Templari rossi, demoni e altre sorprese speciali per i fan di Dragon Age.

Per quanto riguarda la serie, è prodotta da Red Dog Culture House, Mairghread Scott sarà la showrunner. I lavori precedenti di Scott includono le sceneggiature di progetti animati come Guardians of the Galaxy, Avengers Assemble e Transformers Prime.

Cosa ne pensate del primo teaser trailer di Dragon Age: Absolution? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book