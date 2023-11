I Marvel Studios hanno lanciato oggi il primo trailer di Echo, la nuova serie che debutterà con tutti gli episodi venerdì 10 gennaio su Disney+ e, in contemporanea, su HULU negli Stati Uniti. Questo perché sarà la prima serie dei Marvel Studios ad avere un rating TV-MA, e cioè indirizzata a un pubblico maturo. Sarà anche la prima serie Marvel incentrata su un personaggio sordo di origini nativoamericane: Maya Lopez (Alaqua Cox), già vista in Hawkeye.

Echo è prodotta e diretta da Sydney Freeland (Reservation Dogs), che ha origini Navajo ed è cresciuta in una riserva in Messico. In occasione di un evento di presentazione alla stampa, Freeland ha parlato del lavoro che ha svolto con il suo team creativo (inclusa la capo sceneggiatrice Marion Dayre), incentrato sul reimmaginare l’elemento indigeno del personaggio. Maya Lopez appartiene alla tribù Choctaw dell’Oklahoma nella serie, mentre nei fumetti appartiene ai Blackfeet. La possibilità di coinvolgere membri della Nazione Choctaw ha reso più autentica la realizzazione della serie, che indagherà le origini e gli antenati di Lopez, ma si svolgerà poco dopo gli eventi di Hawkeye.

In Echo, Kingpin (Vincent D’Onofrio) avrà un ruolo centrale, come si evince dal trailer, inoltre rivedremo anche il Daredevil di Charlie Cox.

Inoltre, Freeland ha spiegato che Lopez rimarrà una villain (e non avrà i poteri dei fumetti):

Volevamo fare una serie che fosse coerente con Hawkeye: bisogna che ricordiate che è una villain. È una villain, e quindi il tono della serie sarà coerente con questo. Parlandone con i dirigenti Marvel, e poi costruendo lo stile visivo della serie, abbiamo deciso di rimanere coerenti a tutto questo. Dunque, nei fumetti i suoi poteri le permettono di copiare qualsiasi cosa, qualsiasi movimento. È un potere un po’ sfigato, diciamo che nella serie non è il suo potere, mi limiterò a dire questo.

Prepariamoci insomma per la prima serie ultra-violenta dei Marvel Studios, come ha spiegato il produttore Brad Winderbaum:

È la prima serie per un pubblico maturo, quindi è più violenta delle altre serie Marvel. È molto in linea con i fumetti originali, ma prende le distanze dalla direzione solita che ha il brand su Disney+. Anche per questo uscirà in contemporanea su Hulu. Volevamo far vedere che queste persone, nella nostra serie, sanguinano, muoiono, vengono uccise… ci sono conseguenze reali ai loro gesti. Non c’è in gioco il destino dell’universo.

Nel cast anche attori indigeni come Zahn McClarnon (“Dark Winds”), Graham Greene (“Dances With Wolves,” “Wind River”) Tantoo Cardinal (“Killers of the Flower Moon”), K. Devery Jacobs (“Reservation Dogs”), Chaske Spencer (“Wild Indian”) e Cody Lightning (“Hey, Viktor!”).

Catriona McKenzie (“The Walking Dead”), che è australiana aborigena, è regista della serie.

