Isadora (Valentina Zenere) e Iván (André Lamoglia)

La stagione 5 diè finalmente disponibile su Netflix, e per l’occasione è stato diffuso un video da vedere rigorosamente prima dei nuovi episodi, perchè contiene ipotesi e speculazioni su cosa potrebbe succedere in essi. Alla fine della quarta stagione abbiamo detto addio ad Ander (Aron Piper), mentre in questa faranno il loro debutto. Come si andranno a intrecciare le loro vite con quelle dei protagonisti? E ci sarà, come ormai tradizione, un altro omicidio dopo il colpo di scena avvenuto nel finale?

Potete vedere il video qui sopra, mentre sotto la sinossi trovate un’infornata di immagini inedite della stagione 5 di Elite.

Una nuova stagione sta per iniziare a Las Encinas e ci saranno molti affari da portare a termine. Dopo il tragico capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando potrebbe distruggere la storia d’amore tra Samuel e Ari. Nel frattempo, Rebeca sta scoprendo se stessa, mentre Omar si sta riprendendo dalla rottura con Ander; inoltre ci sarà un’apparizione speciale di Adam Nourou, vincitore del premio Goya come miglior attore per il film “Adú,” che interpreterà Bilal, con una relazione complicata con Samuel.



Trovate tutte le informazioni su Elite nella nostra scheda.