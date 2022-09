Emmy 2022: Hwang Dong-hyuk commenta le vittorie storiche di Squid Game

Squid Game ha scritto un’importante pagina della storia della televisione agli Emmy 2022, edizione che ha visto lo show coreano conquistare ben 6 premi a fronte di 14 nomination.

Hwang Dong-hyuk ha conquistato il riconoscimento come Miglior Regista, mentre Lee Jung-jae ha vinto come Miglior Attore in una serie drammatica.

Hwang ha dichiarato:

Un enorme ringraziamento a Netflix e Ted Sarandos, vi nomino per nome.Fin da quando Squid Game ha ottenuto le nomination agli Emmy, le persone mi hanno continuato a dire che ho fatto la storia. Ma non penso di aver scritto la storia da solo. Perché siete stati voi ad aver aperto le porte a Squid Game, devo dire che abbiamo scritto la storia tutti insieme. Spero realmente che questa non sarà l’ultima serie non in lingua inglese a essere premiata agli Emmy e spero inoltre che non sia il mio ultimo Emmy.

L’attore Lee Jung-jae ha stabilito a sua volta un primato ottenendo la prima vittoria di un attore di lingua non inglese a conquistare la statuetta. La star di Squid Game ha battuto la concorrenza di Jason Bateman (Ozark), Brian Cox e Jeremy Strong (Succession), e Adam Scott (Scissione).

L’attore ha ringraziato il creatore dello show Hwang Dong-hyuk:

Grazie per aver realizzato un problema realistico che affrontiamo tutti nella vita in modo così creativo sullo schermo, con un grandioso script e visivamente incredibile.

