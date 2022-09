Zendaya ha stabilito un nuovo primato diventando l’attrice più giovane di sempre a vincere due Emmy per la sua interpretazione grazie alla vittoria all’edizione 2022 dei riconoscimenti dell’Academy.

La giovane star, salita sul palco, ha ringraziato il cast e la troupe di Euphoria:

Grazie per aver realizzato uno spazio così sicuro per realizzare questo show davvero difficile. Vi voglio così tanto bene.

Zendaya ha poi proseguito:

Grazie all’Academy, grazie ai miei amici e alla famiglia, alcuni di loro sono qui stasera. Grazie a Sam Levinson per aver condiviso Rue con me. Grazie per aver creduto in me, anche nei momenti in cui io stessa non ci credevo.

L’attrice ha sottolineato:

Il mio più grande desiderio per Euphoria era di poter aiutare le persone a guarire. Chiunque abbia amato Rue, o si senta come lei, voglio che sappia che sono grata per le vostre storie e le porto con me e con lei. Grazie.

Zendaya ha vinto, a soli 26 anni, due volte il premio come Miglior Attrice Drammatica e in questa edizione ha battuto la concorrenza composta da Melanie Lynskey (Yellowjackets), Laura Linney (Ozark), Reese Witherspoon (The Morning Show), Jodie Comer (Killing Eve) e Sandra Oh (Killinh Eve).

Che ne pensate del primato stabilito da Zendaya grazie alla vittoria agli Emmy 2022? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline