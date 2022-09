Maude Apatow ha confessato di essere svenuta durante il provino finale di Lexi, il suo personaggio di Euphoria.

In una recente intervista con Net-A-Porter, l’attrice ha descritto nel dettaglio come si è guadagnata il ruolo di Lexi nello show, rivelando che in realtà è svenuta durante una fase particolarmente stressante dell’audizione.

Fortunatamente aveva già lo showrunner Sam Levinson dalla sua parte grazie al loro precedentemente lavoro Assassination Nation, ma il provino finale prevedeva l’esibizione in solitaria di fronte a una stanza piena di dirigenti:

L’ultimo provino è stato con la rete; io da sola in una stanza, e mi dovevo esibire davanti a 15 persone in giacca e cravatta. Ero così ansiosa che sono svenuta.

L’attrice ha comunque poi ottenuto il ruolo di Lexi, una delle protagoniste della serie, fondamentale nella stagione 2 andata in onda a inizio anno.

Tutti gli episodi di Euphoria sono disponibili su Sky e Now.

Fonte: Screen Rant