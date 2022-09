Exception: il trailer della nuova serie anime di Netflix

Netflix ha condiviso il trailer della nuova serie anime intitolata Exception.

Il progetto viene descritto come un horror spaziale prodotto da Tatsunoko Production e Studio 5.

La sinossi anticipa:

In un futuro distante, l’umanità è stata allontanata dalla Terra e obbligata a spostare la popolazione in un’altra galassia. Un team viene mandato alla ricerca di un altro pianeta adatto alla terraformazione. I membri del gruppo sono stati creati attraverso una stampante biologica in 3D, ma un errore di funzionamento del sistema porta Lewis, uno dei membri del gruppo, a emergere in uno stato deformato. Mentre Lewis va contro i suoi colleghi Nina, Mack, Patty e Oscar, un countdown alla fine della missione inizia nell’oscurità spaventosa della nave.