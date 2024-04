Tim Cain, produttore nonché membro del gruppo che, negli anni novanta, ideò il primo capitolo della saga di Fallout, ha condiviso su YouTube un video in cui dà la il suo parere sui primi due episodi della serie TV Prime video dopo essere stato invitato alla premiere di Los Angeles tenutasi qualche giorno fa.

Nel video, che trovate qua sopra, Cain dice di aver davvero apprezzato come la serie abbia catturato in maniera efficace l’essenza di Fallout, tanto in termini di azione quanto di umorismo. Ha anche ammesso che per lui seguire i dialoghi è stato talvolta “complicato” perché la sua attenzione era completamente assorbita dal mondo del videogioco che prendeva, letteralmente, vita.

Fallout, la trama della serie TV

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c’è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni su Fallout nella nostra scheda.

BadTaste è anche su TikTok!

Le serie imperdibili