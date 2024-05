HBO ha condiviso il trailer della nuova comedy Fantasmas, il nuovo progetto ideato e interpretato da Julio Torres che può contare su una lista di guest star davvero di altissimo livello che comprende Emma Stone, Dylan O’Brien, Steve Buscemi, Paul Dano, Julia Fox, Alexa Demie, Aidy Bryant, Bowen Yang, Kim Petras e Ziwe.

Torres, che ha iniziato la sua carriera lavorando per il Saturday Night Live, è il protagonista con la parte di Julio, Martine Gutierrez sarà Vanesja, Tomas Matos interpreta Chester e Joe Rumrill darà voce a Bibo.

Fantasmas racconterà la storia di Julio che, dopo aver perso un oggetto prezioso, riflette sui bizzarri personaggi che incontra lungo il suo cammino. Nelle puntate si proporranno delle scene comiche ambientate in una versione alternativa e onirica di New York, con un caleidoscopio di colori e surrealismo.

HBO ha sottolineato che Fantasmas unirà storie di persone che vanno alla ricerca di “significato, scopo e legami in un mondo che causa sempre più isolamento”.

Emma Stone e Dave McCary sono coinvolti come produttori della serie che debutterà il 7 giugno sugli schermi americani di HBO e Max.

La prima stagione sarà composta da sei puntate.

