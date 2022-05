Negli Stati Uniti, tra una settimana, andrà in onda l’episodiodelladie ilanticipa un nuovo crossover con la serie originale.Non proseguite, ovviamente, con la lettura e la visione se non volete spoiler.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si può assistere al primo incontro tra Morgan Jones (Lennie James) e Madison Clark (Kim Dickens).

Morgan era uscito di scena da tempo e ora lo si rivede mentre si occupa di Baby Mo e incontra un nuovo alleato che potrebbe causargli più problemi di quanto possa aspettarsi quando ritorna a terra dopo un lungo periodo trascorso in mare.

Il personaggio viene infatti mostrato mentre viene attaccato da nuovi nemici. Ad aiutarlo è Madison, armata con un martello e un respiratore.

Il personaggio affidato a Kim Dickens sembrava aver perso la vita in un incendio avvenuto allo stadio nella quarta stagione.

L’attrice aveva svelato il suo ritorno a dicembre e proprio James aveva svelato:

La mia reazione nel sentire che quella notizia era ufficiale era semplicemente di entusiasmo. La mia domanda successiva è stata ‘Ho delle scene con lei? Sono nell’episodio in cui torna? Come ritorna?’. Tutte le domande, molto egoisticamente, erano legate alla possibilità che io avessi, oppure no, l’opportunità di lavorare con Kim. Era quello che mi interessava perché era quello che mi mancava dopo essere entrato nel cast della quarta stagione e volevo toglierlo dalla lista delle cose che vorrei fare nella vita.