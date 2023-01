AMC ha aggiornato i fan sul futuro dell’universo tratto dai fumetti di Robert Kirkman svelando che Fear the Walking Dead, di cui è stato condiviso uno sneak peek, si concluderà con la stagione 8 e annunciando quando è previsto il debutto degli spinoff di The Walking Dead.

La serie con star Kim Dickens dirà addio ai fan con due parti da sei puntate ciascuna, trasmesse sugli schermi americani a partire dal 14 maggio.

Dead City, con star Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, debutterà poi a giugno, seguita da Daryl Dixon, con protagonista Norman Reedus.

Lo spinoff con Andrew Lincoln e Danai Gurira dedicato alla storia di Rick e Michonne, infine, entrerà nella fase di produzione nei prossimi mesi e debutterà nel 2024.

Dan McDermott, a capo di AMC Studios e AMC Networks, ha dichiarato:

Si tratta di un anno realmente eccitante per l’universo di The Walking Dead mentre concludiamo un epico percorso con Fear the Walking Dead, che è diventata una delle serie di maggior successo nella storia della tv via cavo.