Durante il primo giorno dell’evento Netflix Geeked Week è stata condivisa unatratta dalla serie, il progetto tratto dal racconto di Victoria “V.E.” Schwab che sarà composto da otto episodi e debutterà il 10 giugno.

Nel video si può vedere una breve scena dedicata al rapporto tra le due protagoniste, che si innamorano nonostante molti ostacoli.

La sinossi ufficiale anticipa:

Il primo morso non si scorda mai. Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…