Apple TV+ ha condiviso il trailer e il poster della stagione 2 della serie Fondazione, svelando anche la data di uscita dei 10 episodi inediti.

Il prossimo capitolo dell’epica saga prodotta da David S. Goyer e Skydance Television farà il suo debutto il 14 luglio sugli schermi di Apple TV+ con la prima puntata inedita, seguita da episodi distribuiti settimanalmente in streaming.

Basato sui pluripremiati racconti di Isaac Asimov, il monumentale adattamento di Fondazione racconta il viaggio di un gruppo di esuli per ricostruire la civiltà nel pieno della caduta dell’Impero Galattico: personaggi cruciali che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate, da cui dipende il destino dell’umanità.

Fondazione vede protagonisti il vincitore del SAG Award e candidato all’Emmy Jared Harris nel ruolo del Dr. Hari Seldon; il candidato all’Emmy Lee Pace nel ruolo di Brother Day, Lou Llobell nei panni di Gaal Dornick, Leah Harvey in quelli di Salvor Hardin, Laura Birn nel ruolo di Demerzel, Terrence Mann nel ruolo di Brother Dusk e Cassian Bilton in quello di Brother Dawn. A completare il cast della seconda stagione ci saranno Isabella Laughland che interpreterà Brother Constant, Kulvinder Ghir che vestirà i panni di Poly Verisof, Sandra Yi Sencindiver in quelli di Enjoiner Rue, Ella-Rae Smith nel ruolo di Regina Sareth di Cloud Dominion, Dimitri Leonidas che interpreterà Hober Mallow, Ben Daniels che vestirà i panni di Bel Roise, Holt McCallany nel ruolo di Warden Jaegger Fount, Rachel House nei panni di Tellem Bond e Nimrat Kaur in quelli di Yanna Seldon.

La serie è prodotta per Apple da Skydance Television sotto la guida dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, insieme a Robyn Asimov, Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost.

Fonte: Apple