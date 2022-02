ha pubblicato ilper, serie con protagonista l’attrice Toni Colette in arrivo a marzo sulla piattaforma streaming.

Con il video che potete vedere qui sopra, potete farvi un’idea di cosa dovrà affrontare la protagonista nella serie, basata sul romanzo di Karin Slaughter. Il trailer inoltre svela anche la data d’uscita: Frammenti di lei sarà disponibile dal 4 marzo. La piattaforma ha pubblicato inoltre una nuova descrizione ufficiale dello show:

E se tutto quello che pensavi di sapere della tua vita fosse solo una bugia? Toni Collette e Bella Heathcote recitano in Frammenti di lei, serie thriller mozzafiato tratta dal bestseller del New York Times di Karin Slaughter e prodotta dalle menti dietro a Big Little Lies – Piccole grandi bugie e The Undoing – Le verità non dette.