Giffoni Film Festival 2022: Giorgio Scorza ci parla di Strappare Lungo i Bordi e Movimenti

Al Giffoni Film Festival 2022 Francesco Alò ha incontrato Giorgio Scorza, che è tornato a parlarci della serie Strappare Lungo i Bordi e dello studio d’animazione Movimenti.

Video: Andrea Storzillo

Giorgio Scorza è il Co-Fondatore, CEO e Direttore Creativo di Movimenti Production, casa di produzione e studio di animazione recentemente premiata come Studio dell’anno a Cartoons on the Bay. Con il suo socio Davide Rosio, Giorgio produce negli anni vari corti e serie TV internazionali come “Lupo” (stagione 1 e 2) e “Topo Gigio” (Pulcinella Award 2020, Premio Moige 2021) di cui è regista, insieme con Davide, anche della stagione 2, attualmente in produzione dopo il successo della prima in Italia e all’estero. Come autore, regista e direttore creativo firma diverse campagne pubblicitarie, copertine di album, installazioni, eventi e videoclip italiani e internazionali collaborando tra gli altri con artisti come Mika, thasup, Pinguini Tattici Nucleari, la Machete Empire Records e aggiudicandosi innumerevoli premi tra cui il premio miglior videoclip italiano nel 2006 e 2007. Docente di cinema di animazione e animazione digitale per anni presso lo IED di Milano e il Dams di Udine, fonda nel 2018 con Davide lo studio DogHead Animation a Firenze, dove è stata realizzata anche la serie di Zerocalcare per Netflix “Strappare Lungo i Bordi” che, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, vede i due produttori anche in veste di registi tecnici e storyboard supervisor. La serie è stata lanciata in tutto il mondo a novembre 2021 ottenendo un enorme successo di pubblico e ricevendo diversi premi come Miglior serie d’animazione ai Diversity Media Awards e Serie più innovativa ai Nastri d’Argento Grandi Serie. In questi mesi Giorgio Scorza è nuovamente al lavoro con Davide Rosio e con Zerocalcare, poiché è stato da poco annunciato l’inizio della produzione di una nuova serie d’animazione del celebre autore per Netflix.