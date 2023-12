L’offerta natalizia di Prime Video comprende Gigolò per caso, serie comedy in sei episodi diretta da Eros Puglielli e prodotta da Amazon Studios con Lucky Red.

A guidare il cast corale troviamo Pietro Sermonti e Christian De Sica, affiancati da attori come Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori, Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli, oltre alla comparsa di Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. Proprio il cast è al centro dei divertenti blooper condivisi oggi da Prime Video, che potete vedere qui sopra.

Nel recensire la serie, abbiamo sottolineato:

Peculiare nel suo discorso di fondo, Gigolò per caso perde mordente proprio nel suo versante più importante: quello della commedia. Puglielli sa gestire ritmo e interpreti, innestando quei toni slapstick e fumettistici già presenti in Gli Idoli delle donne. Allo stesso tempo, è la dimensione seriale a non giovare all’operazione: il susseguirsi di dinamiche simili (l’educazione di Alfonso, i vari appuntamenti), per coprire le tre ore circa di durata complessiva, alla lunga stanca e annacqua il risultato complessivo, complice un non perfetto bilanciamento tra le parti. Alcuni momenti sono molto divertenti (Asia Argento terapeuta di coppia e partner di Margherita), altri (i due criminali incapaci) risultano più raffazzonati.

