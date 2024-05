Come promesso alcune ore fa, è ora disponibile il primo trailer di Gli anelli del potere 2, la seconda stagione della serie targata Prime Video Il signore degli anelli: Gli anelli del potere

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale.

La trama

Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, il Signore Oscuro deve ora affidarsi alla propria astuzia per riprendere le forze e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Sulla base della portata epica e ambiziosa della prima stagione, la seconda stagione de “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” immerge anche i suoi personaggi più amati e vulnerabili in un mare di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che si trova sempre di più a un passo dalla catastrofe. Elfi e Nani, Orchi e Uomini, maghi e Pelopiedi… mentre le amicizie sono messe a dura prova e i regni iniziano a sgretolarsi, le forze del bene lotteranno ancora più valorosamente per tenersi stretto ciò che conta più di ogni altra cosa… l’un l’altro.

Gli anelli del potere 2: I nomi delle registe

Amazon Studios hanno confermato i nomi che hanno lavorato dietro la macchina da presa nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Si tratta di una squadra tutta al femminile, composta da Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper.

Brändström, che ha già diretto due acclamati episodi della prima stagione (106/“Udûn” e 107/“L’occhio”), sarà la regista di quattro episodi e ha ricoperto anche il ruolo di co-produttrice esecutiva per la nuova stagione. Hamri e Hooper hanno diretto due episodi ciascuna.

La data d’uscita

La seconda stagione sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dal 29 agosto.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

