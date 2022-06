La trama di Green Mothers’ Club

Su Netflix ha debuttato oggi, una nuova serie coreana composta da sedici episodi scritti da Shin Yi-won e diretti da Ra Ha-na, di cui potete vedere ilNel video, che potete vedere qui sopra, si introducono le protagoniste della storia alle prese con la loro quotidianità e i figli.

Al centro della trama ci sono cinque madri che si incontrano per caso grazie al fatto che i loro figli frequentano la stessa scuola. Le donne, in competizione tra loro, cercano di fingere che la loro vita sia perfetta, ma ognuna deve fare i conti con insicurezze e inquietudini. Dopo una festa durante la quale emergono molti segreti, le protagoniste si rendono conto di non sapere quasi nulla, nemmeno il nome, una delle altre e tra loro nasce un’amicizia speciale mentre si sostengono a vicenda tra invidie e segreti che stravolgono le loro vite.

La serie è stata trasmessa in Corea del Sud dal 6 aprile al 26 maggio.

Nel cast ci sono Yo-won Lee, Ja-Hyeon Chu, Gyu-ri Kim, Jang Hye-jin, Joo Min-Kyung, Kyu-han Lee e Su-Hyung Im.

Ecco il poster:



