Gudetama: Un nuovo viaggio, il teaser inedito svela nuovi dettagli del cast

La serie Gudetama: Un nuovo viaggio arriverà su Netflix il 13 dicembre e il teaser inedito svela chi ha dato voce ad alcuni dei dei protagonisti nella versione originale.

Nel progetto ispirato ai personaggi della Sanrio sono stati coinvolti Soshina e Seiya, duo comico conosciuto come Shimofuri Myojo, che daranno voce a Guretama e Teamago Sushi.

In precedenza era già stata annunciata la presenza di Shunsuke Takeuchi, che sarà Gudetama, e Seiran Fukushima, interprete di Shakipiyo.

Ecco la sinossi ufficiale del progetto che seguirà le esilaranti avventure di un tuorlo d’uovo e un pulcino dalla personalità molto esuberante:

Una serie empatica e dal ritmo dolce, un viaggio on the road in cerca dei genitori e adatto a chiunque voglia prendersela con calma!

Gudetama ha scelto la pigrizia accettando il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno, ma l’ingombrante pulcino Shakipiyo che travolge con la sua intraprendenza lo obbliga a uscire dal frigorifero per inoltrarsi nel mondo. Insieme questi personaggi così diversi tra loro partono per un’avventura con l’obiettivo di ritrovare la loro madre!