Netflix ha condiviso il teaser della serie Gudetama: Un Nuovo viaggio, in arrivo prossimamente su Netflix.

Il progetto nasce dalla collaborazione con Sanrio e sarà realizzato, secondo quanto emerso dai primi dettagli ufficiali, unendo riprese live-action e animazione.

Il personaggio chiamato Gudetama, un uovo pigro e molto simpatico, è stato creato nel 2013 dall’artista di Sanrio Emi Nagashima, diventando poi incredibilmente popolare tra i fan e dando vita a ogni tipo di merchandise.

Attualmente non è stato svelato il numero di episodi che compongono la prima stagione e il team di persone coinvolte nella realizzazione della serie.

Ecco la sinossi ufficiale del progetto:

Una serie empatica e dal ritmo dolce, un viaggio on the road in cerca dei genitori e adatto a chiunque voglia prendersela con calma!

Gudetama ha scelto la pigrizia accettando il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno, ma l’ingombrante pulcino Shakipiyo che travolge con la sua intraprendenza lo obbliga a uscire dal frigorifero per inoltrarsi nel mondo. Insieme questi personaggi così diversi tra loro partono per un’avventura con l’obiettivo di ritrovare la loro madre!