sta per tornare sugli schermi di Netflix con gli episodi dellae ilregala le prime scene tratte dal nuovo capitolo della storia che debutterà in streaming l’8 marzo.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Alice è alle prese con il successo professionale, ma la sua vita sentimentale continua a essere molto complicata a causa del legame con Davide e nuovi incontri inaspettati, senza dimenticare viaggi, feste, lavoro e amicizie.

La serie è stata creata e diretta da Bindu de Stoppani, mentre alla regia è stata impegnata anche Michela Andreozzi. Il progetto è prodotto da Italian International Film – Gruppo Lucisano e tratto dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord.

Nel cast Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide Sardi, l’affascinante direttore creativo del network televisivo in cui Alice lavora. Tra gli altri interpreti: Alberto Paradossi (Carlo Barresi), Lucrezia Bertini (Cristina Chioatto), Fausto Sciarappa (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Al centro della trama c’è la trentenne Alice che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, mentre il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. La sua situazione si è complicata con l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La svolta positiva avviene però grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Che ne pensate del trailer della stagione 2 di Guida astrologica per cuori infranti? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube