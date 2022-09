Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: il trailer ufficiale della serie

Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, il progetto horror in arrivo a partire dal 25 ottobre sulla piattaforma di streaming.

Il video, che potete vedere nell’embed qui sopra, anticipa qualche terrificante dettaglio dei racconti che verranno narrati negli otto episodi distribuiti nel corso di quattro notti.

I titoli delle puntate sono: Lot36, Graveyard Rats, The Outside, The Autopsy, Pickman’s Model, Dreams in the Witch House, The Murmuring, e The Viewing.

Del Toro ha curato una selezione di storie di genere (due delle quali scritte da lui) realizzate da registi di fama mondiale selezionati personalmente da lui. Storie macabre, magiche, gotiche, grottesche o dell’orrore, che “mostreranno le realtà che esistono fuori dal nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità,” spiega Del Toro. “Abbiamo scelto e curato un gruppo di racconti – e di narratori – in grado di portare sullo schermo queste storie provenienti dallo spazio, dal mondo soprannaturale o semplicemente dalle nostre menti. In tempo per Halloween, ciascuna di queste otto storie ci farà dare uno sguardo nell’armadio delle delizie che si trovano sotto la realtà in cui viviamo”.

Nel cast ci sono Essie Davis, Andrew Lincoln, Hannah Galway, F. Murray Abraham, Luke Roberts, Glynn Turman, Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse, Sebastian Roché, Crispin Glover, Ben Barnes, Peter Weller, David Hewlett, Kate Micucci, Martin Starr.

Nel team di autori e registi delle puntate, invece, spazio ad Ana Lily Amirpour, Vincenzo Natali, Catherine Hardwicke, Panos Cosmatos, Keith Thomas, David Prior, e Jennifer Kent.

Che ne pensate del trailer ufficiale della serie antologica Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix