Durante AnimeJapan 2024, Netflix ha mostrato il trailer di Gundam: Requiem for Vengeance, in arrivo nell’autunno 2024.

Il nuovo capitolo del franchise di Mobile Suit Gundam, intitolato Gundam: Requiem for Vengeance che sarà presentato in anteprima entro la fine dell’anno.

Sviluppata e prodotta da Bandai Namco Filmworks Inc, Sunrise Production e SAFEHOUSE Inc, la serie è ambientata nell’anno 0079 dell’Universal Century, dove il Principato di Zeon dichiara l’indipendenza dalla Federazione Terrestre, facendo precipitare le due nazioni in guerra. Undici mesi dopo l’inizio della guerra, le forze della Federazione Terrestre riescono a impossessarsi di una base controllata da Zeon situata nell’Europa orientale, mentre un battaglione misto parte per riconquistare questa base.

Come potete vedere dal trailer qui sopra, Gundam: Requiem for Vengeance sfrutterà l’animazione tridimensionale piuttosto che i disegni. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno novità sulla data d’uscita.

Fonte: Deadline

