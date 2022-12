Harry & Meghan Volume 2: nel trailer la coppia rivolge nuovi attacchi alla famiglia reale

Il Volume 2 del progetto di Netflix Harry e Meghan arriverà il 15 dicembre in streaming e il nuovo trailer contiene ulteriori accuse alla famiglia reale.

La coppia, nelle tre puntate, affronterà le motivazioni alla base del proprio addio al Regno Unito, sostenendo che Meghan sia stata “data in pasto ai lupi” dallo staff della famiglia reale perché si era disposti a mentire per proteggere l’immagine dell’erede al trono William, non difendendo invece la loro immagine e non dando spazio alla verità.

La sinossi diffusa da Netflix dichiara:

In una docuserie dettagliata e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno.

Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa, la serie non si limita a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri. Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, Harry & Meghan offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia.

Fonte: Netflix