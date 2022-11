BBC One

His Dark Materials - Queste Oscure Materie

La BBC ha pubblicato il trailer esteso della terza e ultima stagione di His Dark Materials, la serie tratta dalla saga di romanzi Queste Oscure Materie di Philip Pullman (questo terzo capitolo sarà tratto da Il cannocchiale d’ambra), in arrivo il 5 dicembre.

Il trailer contiene tantissime scene inedite e, sebbene non mostri ancora i famigerati Mulefa, mostra il loro mondo, dove Mary riesce a vedere la polvere utilizzando l’ambra. C’è tantissima azione, e gli schieramenti ora si fanno decisamente netti: la grande battaglia finale è imminente, e nel trailer vi è un assaggio della sua preparazione.

Potete vederlo qui sopra, mentre qui sotto trovate il poster ufficiale e la prima traccia della colonna sonora di Lorne Balfe, intitolata The Banished Angel, l’angelo bandito.

In Italia gli otto episodi della serie verranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW a partire dal 5 dicembre.

Nel cast torneranno Dafne Keen nel ruolo di Lyra, Amir Wilson che sarà Will, Ruth Wilson nei panni Mrs. Coulter, James McAvoy in quelli di Lord Asriel, Simone Kirby che interpreta Mary Malone, Will Keen e Lin-Manuel Miranda.