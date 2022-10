Come promesso, in occasione del New York Comic-Con si è tenuto il panel dedicato a His Dark Materials 3, la terza e ultima stagione della serie tratta dalla trilogia di Queste Oscure Materie di Philip Pullman, e ora è stato pubblicato online il trailer. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, che trovate elencate qui sotto, sono state quindi svelate le prime immagini dell’adattamento de Il Cannocchiale d’Ambra, terzo e ultimo romanzo della trilogia.

In Italia gli otto episodi della serie verranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW a partire dal 5 dicembre.

Nel cast, come confermato anche dal trailer e nel panel organizzato da HBO, ci sarà nuovamente Lin-Manuel Miranda. Tra gli interpreti torneranno Dafne Keen nel ruolo di Lyra, Amir Wilson che sarà Will, Ruth Wilson nei panni Mrs. Coulter, James McAvoy in quelli di Lord Asriel, Simone Kirby che interpreta Mary Malone, e Will Keen.

Ecco il nuovo poster:

