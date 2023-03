Pedro Pascal è stato ospite della puntata di questa settimana di Hot Ones, il format di Sean Evans dove gli ospiti si mettono alla prova con le salse più piccanti del globo.

Durante l’intervista, mentre il livello di piccantezza aumenta, l’attore racconta retroscena su Grogu da The Mandalorian, sul personaggio di Joel, sulla scena finale di Game of Thrones e sui suoi inizi dopo il trasferimento con la madre.

Potete vedere l’intero episodio nel video qui sopra, in cui potete gustarvi la sua reazione dopo aver assaggiato le ultime salse.

Potete trovare Pedro Pascal in The Mandalorian su Disney+ o in The Last of Us su Now.

