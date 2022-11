La prima stagione di House of the Dragon è interamente disponibile in streaming su NOW: la serie prequel de Il Trono di Spade vede tra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fanno parte del cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes e Savannah Steyn

Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione che potete vedere qui sopra!

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.