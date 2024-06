House of the Dragon sta per tornare con la stagione 2 e il cast è impegnato nella promozione, rivelando molte curiosità come chi non guarda mai la serie, quale personaggio credono sia particolarmente odiato e molti dettagli sulle loro preferenze culinarie e musicali.

Matt Smith e Fabien Frankel hanno dimostrato ancora una volta la loro amicizia mettendosi alla prova con delle domande che hanno portato alla scoperta che l’interprete di Criston Cole non ha le idee molto chiare sulla mitologia di Doctor Who, mentre l’ex Dottore ha ormai una conoscenza accurata del suo collega.

Il cast, intervistato da IMDb, invece, ha condiviso le proprie preferenze per quanto riguarda quale canzone userebbe per “ballare” con i draghi”, offrendo anche delle proposte molto originali.

Tra le risposte più interessanti ci sono quelle riguardanti quale scena consiglierebbero a Eve Best, che non ha mai visto la serie. Tom Glynn-Carey ha ammesso che anche lui non apprezza rivedersi sullo schermo.

Gli interpreti della lotta tra le due fazioni in cui è spaccata la famiglia dei Targaryen hanno inoltre parlato dell’odio dei fan per personaggi come Ser Criston Cole, Re Aegon II o Larys.

La sinossi della stagione 2 di House of the Dragon

Negli episodi – in arrivo il 16 giugno sulla HBO e in Italia in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno – Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

